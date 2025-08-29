Медведев о расторжении контракта со Зделаром: «Не связано с изменением лимита. Травма не позволила Саше выйти на его уровень»
В «Зените» назвали причину расторжения контракта с Сашей Зделаром.
30-летний полузащитник покинул петербургский клуб спустя полгода после перехода из ЦСКА.
«Расторжение контракта со Зделаром никак не связано с приближающимся изменением лимита на легионеров. К сожалению, Саша, который не только настоящий профессионал, но и хороший человек, получил травму, не позволившую выйти на его уровень в начале сезона.
Желаем Зделару здоровья и, какие его годы, найти команду в сильном чемпионате и продолжить карьеру», – сказал председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости