Медведев о расторжении контракта со Зделаром: «Не связано с изменением лимита. Травма не позволила Саше выйти на его уровень»

В «Зените» назвали причину расторжения контракта с Сашей Зделаром.

30-летний полузащитник покинул петербургский клуб спустя полгода после перехода из ЦСКА.

«Расторжение контракта со Зделаром никак не связано с приближающимся изменением лимита на легионеров. К сожалению, Саша , который не только настоящий профессионал, но и хороший человек, получил травму, не позволившую выйти на его уровень в начале сезона.

Желаем Зделару здоровья и, какие его годы, найти команду в сильном чемпионате и продолжить карьеру», – сказал председатель совета директоров «Зенита » Александр Медведев .