Далот о поражении от «Гримсби»: «МЮ» не может ожидать, что все будет легко. Дело не только в мастерстве, но и в минимальных стандартах. Соперник сражался и заслужил право пройти дальше»

Диогу Далот высказался о поражении от «Гримсби».

«Манчестер Юнайтед » проиграл команде из четвертого дивизиона Англии (2:2, 11:12 по пенальти) в матче Кубка английской лиги.

«Мы сделали недостаточно, особенно в первом тайме. Мы отдали им игру. Мы дали им то, что они и хотели: они выигрывали единоборства, забирали подборы.

Мы сделали камбэк, но это минимум, который «Манчестер Юнайтед» смог показать перед болельщиками, которые приехали на матч. И этого явно недостаточно.

Не можем ожидать, что все будет легко. Соперник очень упорно сражался и заслужил право пройти в следующий раунд. Но этого должно быть мало, чтобы победить нас, поскольку нам нужно показывать больше.

Дело не только в мастерстве, но и в минимальных стандартах, которые нужны в каждом матче. Лучший способ проявить уважение к «Гримсби » – это выложиться на все 100 процентов. Именно это нам нужно улучшить.

Не собираюсь повторять одни и те же фразы снова и снова. Мы упустили возможность доказать, что заслуживаем быть здесь», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот .