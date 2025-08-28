  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Далот о поражении от «Гримсби»: «МЮ» не может ожидать, что все будет легко. Дело не только в мастерстве, но и в минимальных стандартах. Соперник сражался и заслужил право пройти дальше»
20

Далот о поражении от «Гримсби»: «МЮ» не может ожидать, что все будет легко. Дело не только в мастерстве, но и в минимальных стандартах. Соперник сражался и заслужил право пройти дальше»

Диогу Далот высказался о поражении от «Гримсби».

«Манчестер Юнайтед» проиграл команде из четвертого дивизиона Англии (2:2, 11:12 по пенальти) в матче Кубка английской лиги.

«Мы сделали недостаточно, особенно в первом тайме. Мы отдали им игру. Мы дали им то, что они и хотели: они выигрывали единоборства, забирали подборы.

Мы сделали камбэк, но это минимум, который «Манчестер Юнайтед» смог показать перед болельщиками, которые приехали на матч. И этого явно недостаточно.

Не можем ожидать, что все будет легко. Соперник очень упорно сражался и заслужил право пройти в следующий раунд. Но этого должно быть мало, чтобы победить нас, поскольку нам нужно показывать больше.

Дело не только в мастерстве, но и в минимальных стандартах, которые нужны в каждом матче. Лучший способ проявить уважение к «Гримсби» – это выложиться на все 100 процентов. Именно это нам нужно улучшить.

Не собираюсь повторять одни и те же фразы снова и снова. Мы упустили возможность доказать, что заслуживаем быть здесь», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги22725 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Manchester Evening News
logoДиогу Далот
logoпремьер-лига Англия
logoКубок английской лиги
logoГримсби Таун
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аморим о поражении от «Гримсби»: «Хотел бы сказать умные и важные вещи. Но мне нечего сказать. Нечего. Очень жаль болельщиков «МЮ»
106сегодня, 03:30
Тренер «Гримсби»: «Манчестер Юнайтед» – невероятная команда. У них невероятный тренер. Они на правильном пути – это видно»
69сегодня, 01:54
Главные новости
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Шахтер» играет с «Серветтом», «Фиорентина» – с «Полесьем», «Кристал Пэлас» и «Фредрикстад» не забили
1239 секунд назадLive
Президент «ПСЖ» о жеребьевке ЛЧ: «Барса» – большой клуб, как и мы. Все ждут матча»
18 минут назад
Часть игроков «МЮ» сомневается в эффективности тактики Аморима и его навыках управления составом. К тренеру есть вопросы из-за старта сезона (The Guardian)
3419 минут назад
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. ПАОК Оздоева и Чалова разгромил «Риеку», «Динамо» Киев играет с «Маккаби» Тель-Авив
625 минут назадLive
Пол Мерсон: «Роналду, один из величайших, упорно работает – а почему не могут игроки «МЮ»? Это высокомерие, отвратительное отношение. И все хотят уйти! Куда они пойдут? Кто их возьмет?»
1434 минуты назад
Гарначо и «Челси» подпишут контракт на 7 лет. Вингер «МЮ» в пятницу пройдет медосмотр
2655 минут назад
Чалов забил за ПАОК впервые в сезоне – «Риеке» в квалификации ЛЕ. У форварда 6-й гол за клуб в 45 матчах
18сегодня, 18:51
У «Баварии» и «ПСЖ» самое тяжелое расписание в ЛЧ, у «Арсенала» – одно из трех простейших (Opta)
26сегодня, 18:50
Гарначо переходит в «Челси». «МЮ» получит 40 млн фунтов – выгоднее продавали только Роналду, Лукаку и Ди Марию
86сегодня, 18:38
«Локомотив» не проигрывает с конца июля. Команда Галактионова победила в 6 из 9 матчей сезона
7сегодня, 18:29
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Сафонов о Станковиче: «Болельщики говорят про отставку, но кто будет платить неустойку? Надо дать тренеру поработать 2-3 года. До зимы они показывали сумасшедший футбол»
2 минуты назад
«Интер» договорился с «Олимпиакосом» о трансфере Тареми, форвард думает. У него 3 гола в 43 матчах за «нерадзурри»
9 минут назад
Форвард сборной Украины Ванат близок к переходу в «Жирону» за 15+2 млн евро
411 минут назад
«Шахтер» за 10+2 млн евро подписал хавбека «Флуминенсе» Исаке и форварда «Сантоса» Мейреллеса за 12 млн евро
123 минуты назадФото
Заур Тедеев: «В Европе нет такого количества пенальти. Судьям надо поменять образ: не учиться судейству, а самим играть. Делиться 5 на 5 и самим чувствовать игру»
325 минут назад
Клуб из Мальты впервые сыграет в основной стадии еврокубков: «Хамрун Спартанс» прошли латвийский РФШ в Лиге конференций
335 минут назадФото
Агент Баринова об интересе ЦСКА: «Это все сплетни из Telegram-каналов»
546 минут назад
«Локомотив» продлил контракт с Лантратовым до 2029 года
347 минут назад
«Ювентус» продаст Савону «Ноттингему» за 15 млн евро с учетом бонусов
947 минут назад
«Вольфсбург» арендовал защитника Франции U21 Кумбеди у «Лиона». Опция выкупа – 6+2 млн евро
254 минуты назадФото