Онана отразил удар Одуора в серии пенальти с «Гримсби». Вратарь «МЮ» перевел мяч в перекладину

Андре Онана отразил пенальти в послематчевой серии с «Гримсби Таун».

«МЮ » и «Гримсби Таун » из 4-й лиги Англии сыграли вничью в основное время (2:2) в матче 2-го раунда Кубка английской лиги. Команда Рубена Аморима уступала со счетом 0:2 до 75-й минуты.

В послематчевой серии 11-метровых вратарь манкунианцев перевел мяч в перекладину после удара Кларка Одуора.

