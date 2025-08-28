Онана отразил удар Одуора в серии пенальти с «Гримсби». Вратарь «МЮ» перевел мяч в перекладину
Андре Онана отразил пенальти в послематчевой серии с «Гримсби Таун».
«МЮ» и «Гримсби Таун» из 4-й лиги Англии сыграли вничью в основное время (2:2) в матче 2-го раунда Кубка английской лиги. Команда Рубена Аморима уступала со счетом 0:2 до 75-й минуты.
В послематчевой серии 11-метровых вратарь манкунианцев перевел мяч в перекладину после удара Кларка Одуора.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости