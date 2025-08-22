«Вест Хэм» предложил 17+3 млн евро за опорника «Монако» Магасса. Клубы ведут переговоры о трансфере

Сунгуту Магасса может перейти в «Вест Хэм» из «Монако».

Английский клуб предложил 17 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов за 21-летнего опорного полузащитника «Монако ».

Команды ведут переговоры о трансфере.

В прошлом сезоне Сунгуту Магасса сыграл 21 матч в Лиге 1, сделав одну передачу, получив пять желтых карточек и проводя в среднем 48 минут на поле.

Подробную статистику хавбека можно изучить по ссылке .