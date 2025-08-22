«Галатасарай» не продал Йылмаза в «Неом» за 40 млн евро. Барыш пропустил тренировку команды и потребовал трансфер – ему дают 10 млн евро в год
«Неом» пытается подписать Барыша Йылмаза.
Саудовский клуб предложил «Галатасараю» 40 миллионов евро за 25-летнего вингера.
Турецкому футболисту в Саудовской Аравии готовы платить 10 миллионов евро в год по 5-летнему соглашению.
Отмечается, что Галатарасай отклонил данное предложение, однако, как сообщил журналист Ягыз Сабунджуоглу, сторона футболиста потребовала согласиться на продажу вингера в «Неом».
Также сообщается, что Барыш Йылмаз не принял участие в прошедшей тренировке команды и может не сыграть в предстоящем матче против «Кайсериспора».
В этом сезоне Йылмаз забил 3 гола и сделал 1 передачу в 4 матчах чемпионата Турции. В прошлом – 12+3 в 32 играх чемпионата.
Увольнять ли Семака?27541 голос
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fanatik
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости