«Галатасарай» не продал Йылмаза в «Неом» за 40 млн евро. Барыш пропустил тренировку команды и потребовал трансфер – ему дают 10 млн евро в год

«Неом» пытается подписать Барыша Йылмаза.

Саудовский клуб предложил «Галатасараю» 40 миллионов евро за 25-летнего вингера.

Турецкому футболисту в Саудовской Аравии готовы платить 10 миллионов евро в год по 5-летнему соглашению.

Отмечается, что Галатарасай отклонил данное предложение, однако, как сообщил журналист Ягыз Сабунджуоглу, сторона футболиста потребовала согласиться на продажу вингера в «Неом».

Также сообщается, что Барыш Йылмаз не принял участие в прошедшей тренировке команды и может не сыграть в предстоящем матче против «Кайсериспора».

В этом сезоне Йылмаз забил 3 гола и сделал 1 передачу в 4 матчах чемпионата Турции. В прошлом – 12+3 в 32 играх чемпионата.