«Рубин» предложил 2 млн евро за Эль-Гезуани. «Пари НН» предлагал 1,2 млн за лучшего бомбардира «Эльче» (Legalbet)
«Рубин» хочет подписать нападающего из клуба Ла Лиги.
Казанцы предложили 2 миллиона евро «Эльче» за Мурада Эль-Гезуани. Именно такую сумму за игрока хочет получить испанский клуб, сообщает Legalbet.
В июле «Пари НН» отправил предложение о трансфере 27-летнего марокканца на сумму 1,2 млн евро.
Мурад в сезоне-2024/25 забил 9 голов в 31 матче Сегунды и стал лучшим бомбардиром команды. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
