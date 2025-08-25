«Рубин» предложил 2 млн евро за Эль-Гезуани. «Пари НН» предлагал 1,2 млн за лучшего бомбардира «Эльче» (Legalbet)

«Рубин» хочет подписать нападающего из клуба Ла Лиги.

Казанцы предложили 2 миллиона евро «Эльче » за Мурада Эль-Гезуани . Именно такую сумму за игрока хочет получить испанский клуб, сообщает Legalbet.

В июле «Пари НН » отправил предложение о трансфере 27-летнего марокканца на сумму 1,2 млн евро.

Мурад в сезоне-2024/25 забил 9 голов в 31 матче Сегунды и стал лучшим бомбардиром команды. Его подробная статистика – здесь .