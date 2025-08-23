Умяров после победы «Спартака» над «Рубином»: «Состояние тяжелое. 8 очков за 6 туров – это очень плохо»
Наиль Умяров прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином» (2:0).
– Спал ли груз ответственности после победы?
– Состояние тяжелое. Ребят, ну какой груз? Восемь очков за шесть туров – это очень плохо.
– Станет ли проще?
– Посмотрим, – сказал хавбек «Спартака».
Увольнять ли Семака?34535 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости