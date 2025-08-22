Писарро впечатлили Дрогба и Левандовски как партнеры по команде: «Карьера Роберта невероятна – в ее начале он не был лучшим. И посмотрите, кем он стал»
Клаудио Писарро выделил Дидье Дрогба и Роберта Левандовски как сильных партнеров.
– Кто из партнеров по команде оказал на вас наибольшее впечатление за вашу долгую карьеру?
– Вокруг меня было много хороших игроков, но двое из них – исключительные. Два нападающих, способные много забивать.
Первый – Дидье Дрогба из «Челси». Он обладал невероятной силой. Второй – Роберт Левандовски.
Карьера Роберта невероятна, потому что в ее начале он не был лучшим. Но он наблюдал, учился.
Мы могли видеть это на протяжении всей его карьеры. И посмотрите, кем он стал, – сказал бывший нападающий «Челси» и «Баварии» Клаудио Писарро.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
