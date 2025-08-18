«Рома» хочет подписать Санчо, несмотря на отказ игрока. Римляне пытаются убедить вингера «МЮ» перейти к ним
«Рома» по-прежнему хочет подписать Джейдона Санчо.
Ранее стало известно, что вингер «Манчестер Юнайтед» отказался переходить в итальянскую команду.
Несмотря на это, в римском клубе по-прежнему намерены оформить трансфер Санчо и пытаются убедить игрока присоединиться к ним, сообщает Джанлука Ди Марцио.
В прошлом сезоне Джейдон выступал на правах аренды в «Челси», набрав 15 (5+10) очков по системе «гол+пас» в 42 матчах во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
А что теперь делать со Станковичем?22137 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости