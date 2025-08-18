  • Спортс
  • «Рома» хочет подписать Санчо, несмотря на отказ игрока. Римляне пытаются убедить вингера «МЮ» перейти к ним
«Рома» хочет подписать Санчо, несмотря на отказ игрока. Римляне пытаются убедить вингера «МЮ» перейти к ним

«Рома» по-прежнему хочет подписать Джейдона Санчо.

Ранее стало известно, что вингер «Манчестер Юнайтед» отказался переходить в итальянскую команду. 

Несмотря на это, в римском клубе по-прежнему намерены оформить трансфер Санчо и пытаются убедить игрока присоединиться к ним, сообщает Джанлука Ди Марцио. 

В прошлом сезоне Джейдон выступал на правах аренды в «Челси», набрав 15 (5+10) очков по системе «гол+пас» в 42 матчах во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
