Мама Рабьо: «Когда Гринвуд перешел в «Марсель» на фоне избиения девушки, Де Дзерби сказал, что ему можно дать второй шанс. Мой сын будет единственным, кому он не положен?»

Мама Адриена Рабьо высказалась о желании «Марселя» расстаться с хавбеком.

«Марсель » ранее выставил полузащитника на трансфер из-за потасовки в раздевалке команды после матча 1-го тура Лиги 1 против «Ренна» (0:1).

«Это предательство. Они хвалили Адриена весь прошлый сезон, а сейчас унизили и очернили его. Это очень серьезно. Я повторю: они лгут.

Добавлю, что они не справляются со своей работой. У них нет нужных качеств. Ими движет гордыня и раздутое эго, и они не способны контролировать свои эмоции.

Когда Мэйсон Гринвуд перешел в «Марсель » на фоне избиения своей девушки, главный тренер Роберто Де Дзерби сказал, что ему можно дать второй шанс.

Согласна с тем, что людям стоит давать второй шанс, но разве мой сын будет единственным, кому он не положен?» – сказала Вероник Рабьо в интервью La Provence.

