Браим Диас и «Реал» полностью согласовали условия нового контракта.

Контракт 26-летнего атакующего полузащитника сборной Марокко с «Мадридом » рассчитан до 2027 года, и стороны уже договорились о долгосрочной сделке, официальное объявление ожидается в ближайшие месяцы. Утверждалось , что контракт будет продлен до 2030-го.

По данным ESPN, тренер Хаби Алонсо звонил Браиму перед тем, как возглавить «Реал» этим летом, чтобы рассказать о роли игрока в команде и планах на него. Хаби продемонстрировал футболисту доверие, и Браим остался очень доволен разговором с новым тренером «Реала».

Диас всегда заявлял о желании остаться в «Реале», несмотря на предложения от нескольких европейских клубов, поступивших как этим летом, так и прошлым. По данным ESPN, «ПСЖ » был одной из команд, заинтересованных в Браиме в 2024-м.

В прошлом сезоне Диас провел 56 матчей за «Реал», забил 8 голов, отдал 6 голевых передач, проведя на поле 2290 минут в общей сложности. Его подробная статистика – здесь .