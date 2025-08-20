Окружение Альвареса считает ошибкой переход форварда в «Атлетико». Хулиан недоволен своей ролью в команде Симеоне (El Chiringuito)

Окружение Хулиана Альвареса считает переход форварда в «Атлетико» ошибкой.

По словам близких форварда «Атлетико», Альварес недоволен своим статусом в команде.

«Ему никогда не давали того места, которого, по его мнению, он заслуживает. Он смирился и обижен, потому что в прошлом сезоне забил почти 30 голов, но его ставили на позицию левого вингера, чтобы он преследовал защитников, или заменяли в перерывах.

Нельзя винить Симеоне за то, что он не знает, как вести себя со звездой мирового футбола. Он к этому не привык, так что это наша вина, что мы отправили его туда. Переход в команду Симеоне был ошибкой», – сказал представитель окружения Альвареса в комментарии для El Chiringuito.

Утверждается, что за ситуацией Альвареса следит «Барселона », и «Атлетико » может согласиться продать нападающего в следующем году.

Журналист Рубен Урия, в свою очередь, опровергает недовольство Альвареса и сообщает, что «Атлетико» ведет переговоры с аргентинцем о продлении контракта.