Хейлунд сообщил «Милану», «Наполи» и другим клубам, что хочет в аренду с обязательством, а не опцией выкупа. Расмусу нужна уверенность в будущем, если придется уйти из «МЮ»
Расмус Хейлунд не хочет уходить в аренду с перспективой вернуться в «МЮ».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, представители форварда «Манчестер Юнайтед» сообщили «Наполи», «Милану», «Лейпцигу» и другим заинтересованным клубам о том, что датчанин предпочитает уйти в аренду с обязательным выкупом, а не опциональным.
22-летний игрок в целом хотел бы остаться в нынешней команде, однако если придется ее покинуть, то он рассчитывает это сделать на постоянной основе.
Хейлунд хочет быть уверенным в будущем.
«Наполи» «настойчиво» пытается арендовать Хейлунда у «МЮ» и верит, что игра в ЛЧ привлечет форварда
Увольнять ли Семака?12111 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости