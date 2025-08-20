Хейлунд сообщил «Милану», «Наполи» и другим клубам, что хочет в аренду с обязательством, а не опцией выкупа. Расмусу нужна уверенность в будущем, если придется уйти из «МЮ»

Расмус Хейлунд не хочет уходить в аренду с перспективой вернуться в «МЮ».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , представители форварда «Манчестер Юнайтед » сообщили «Наполи», «Милану », «Лейпцигу » и другим заинтересованным клубам о том, что датчанин предпочитает уйти в аренду с обязательным выкупом, а не опциональным.

22-летний игрок в целом хотел бы остаться в нынешней команде, однако если придется ее покинуть, то он рассчитывает это сделать на постоянной основе.

Хейлунд хочет быть уверенным в будущем.

«Наполи» «настойчиво» пытается арендовать Хейлунда у «МЮ» и верит, что игра в ЛЧ привлечет форварда