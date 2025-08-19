  • Спортс
  • 39-летний Акинфеев лидирует в РПЛ по проценту сэйвов – 81. Вратарь ЦСКА отразил 17 из 21 удара
43

39-летний Акинфеев лидирует в РПЛ по проценту сэйвов – 81. Вратарь ЦСКА отразил 17 из 21 удара

Игорь Акинфеев лидирует в Мир РПЛ по проценту отраженных ударов.

В текущем чемпионате голкипер ЦСКА отбил 17 из 21 удара за пять туров – 81%. В последний раз такой высокий процент сэйвов был у него в сезоне-2016/17.

В пятерку лучших в Мир РПЛ на данный момент также входят Виталий Гудиев из «Акрона» (75%), Сергей Песьяков из «Крыльев Советов» (74%), Богдан Овсянников из «Оренбурга» (74%) и Антон Митрюшкин из «Локомотива» (73%).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
