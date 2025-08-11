«Байер» купил вратаря «Лейпцига» Бласвиха за 2+1 млн евро. Контракт – на 2 года
Янис Бласвих перешел в «Байер» из «РБ Лейпциг».
Клуб из Леверкузена объявил о подписании 34-летнего вратаря. Стороны заключили контракт на два года.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 2 млн плюс евро плюс 1 млн в виде бонусов.
Прошлый сезон 34-летний голкипер провел в «Зальцбурге», где сыграл 11 матчей в чемпионате Австрии и пропустил 14 голов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Байера»
