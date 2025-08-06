Квинтен Тимбер забил «Фенербахче» за «Фейеноорд». Это первый гол роттердамцев в сезоне

Квинтен Тимбер открыл счет в матче «Фейеноорд» – «Фенербахче».

Команды встречаются в первой игре 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов-2025/26, Спортс’’ показывает матч совместно с WINLINE . Комментируют Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.

На 19-й минуте Квинтен Тимбер вывел «Фейеноорд» вперед – это первый гол роттердамцев в новом сезоне. В некоторых источниках мяч записали как автогол Мерта Мюльдюра, потому что Тимбер забил после рикошета от защитника «Фенербахче»

