Здоровье госпитализированного вчера Хенесса в порядке. Почетный президент «Баварии», у которого подозревали разрыв вены, пробыл в больнице недолго

Ули Хенесс избежал серьезных последствий после госпитализации.

Вчера почетный президент «Баварии» принимал участие в благотворительном турнире по гольфу, который проходил недалеко от Бонна.

Сообщалось, что вечером 73-летнего функционера пришлось доставить в больницу на машине скорой помощи – скорее всего, причиной стал разрыв вены.

Сегодня стало известно, что с Хенессом все в порядке. Он пробыл в больнице недолго и затем вернулся в гостиницу, написал журналист Максимилиан Кох.