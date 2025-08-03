Здоровье госпитализированного вчера Хенесса в порядке. Почетный президент «Баварии», у которого подозревали разрыв вены, пробыл в больнице недолго
Ули Хенесс избежал серьезных последствий после госпитализации.
Вчера почетный президент «Баварии» принимал участие в благотворительном турнире по гольфу, который проходил недалеко от Бонна.
Сообщалось, что вечером 73-летнего функционера пришлось доставить в больницу на машине скорой помощи – скорее всего, причиной стал разрыв вены.
Сегодня стало известно, что с Хенессом все в порядке. Он пробыл в больнице недолго и затем вернулся в гостиницу, написал журналист Максимилиан Кох.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости