Экс-футболистка Алуко пыталась извиниться перед Райтом за слова о мужчинах-экспертах: «Всегда готова признать ошибку. Если человек сейчас не готов к разговору, я это уважаю»

Эниола Алуко извинилась за слова о мужчинах-экспертах.

Бывшая футболистка сборной Англии ранее заявила , что мужчины-эксперты в женском футболе могут мешать коллегам-женщинам получать работу: «Число мест ограничено. Мужчины должны знать об этом». Алуко высказала такое мнение, рассуждая об экс-форварде «Арсенала» Иане Райте , регулярно работающем экспертом на матчах женской сборной Англии.

Позднее Алуко пояснила , что не намеревалась никого атаковать и считает Райта «великолепным».

«Я думаю, что могла бы лучше ответить на заданный мне вопрос. Честно говоря, я всегда была человеком, который готов признать свою ошибку».

О том, что Райт «не смог принять» ее извинения

«Я уважаю это. Я уважаю его чувства. На самом деле, эти извинения – это все, что я могу сделать. Когда человек готов к разговору, я тоже готова к нему. Но если он считает, что сейчас неподходящее время для этого, я это уважаю.

Если бы я находилась по другую сторону, я бы, вероятно, сочла бы такие же извинения проявлением уважения. Извинения – это проявление смирения. Я многое сделала, чтобы попытаться извиниться перед Ианом лично. Поэтому, когда вы видите публичные извинения, это на самом деле последнее средство. Но я говорила о нем публично, и я посчитала, что важно принести публичные извинения.

Единственный способ изменить некоторые ситуации в обществе, когда женщин заставляют чувствовать, что им где-то не место, – это всегда открыто говорить об этом. Это единственный способ изменить ситуацию. Если ты спрячешь голову в песок и сделаешь вид, что ничего не происходит, на самом деле ничего не изменится», – сказала Алуко.