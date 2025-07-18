Ташуев о «Краснодаре»: «Не говорил, что приложил руку к чемпионству. Галицкий в 2010-м не собирался в РПЛ, это случилось во многом благодаря моим амбициям и максимализму. Я об этом»

Сергей Ташуев объяснил слова о том, что приложил руку к чемпионству «Краснодара».

«Журналисты неправильно передали мои слова. Я не говорил, что приложил руку к сегодняшнему чемпионству «Краснодара», а говорил о вкладе в развитие команды.

История такая: за два тура до конца сезона-2010 в ФНЛ менеджеры «Краснодара» предложили мне просмотреть в матчах с «Иртышом» и «Уралом» молодежь и иностранцев, у которых было мало игровой практики – мол, какая разница, пятое место займем или седьмое? Я отказался это делать: «Подождите, а для чего ребята весь год бились?» Нам ведь за пятое место полагался хороший бонус – место в пятерке считалось достижением.

В итоге я поставил основной состав, мы выиграли два матча и завершили сезон пятыми. И бах – случилась та история с «Сатурном» (место обанкротившегося клуба в РПЛ занял «Краснодар» – Спортс’‘). А если бы я поставил каких-то других игроков, и мы потеряли бы хотя бы очко? Что бы сейчас было с командой?

Об этом вкладе я и говорю: Николаич [Галицкий] вообще не собирался в тот год выходить в РПЛ, все случилось во многом благодаря моим амбициям и максимализму», – заявил бывший главный тренер «Краснодара».

Ташуев, работавший в «Краснодаре» 15 лет назад: «Я приложил руку к чемпионству. Я вывел команду в РПЛ, изменил стиль и психологию»