«Рома» предложила 27+3 млн евро за Риоса. Опорник «Палмейраса» хотел бы перейти в итальянский клуб

«Рома» продолжает переговоры по трансферу Ричарда Риоса.

Итальянский клуб сделал «Палмейрасу » официальное предложение на общую сумму 30 миллионов евро.

Римляне готовы приобрести 25-летнего опорного полузащитника за 27 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов.

Отмечается, что бразильский клуб запрашивал фиксированную сумму в размере 30 миллионов евро. При этом сам хавбек хотел бы перейти в «Рому».

В этом сезоне Ричард Риос провел 10 матчей в чемпионате Бразилии и сделал две результативные передачи.