«Рома» предложила 27+3 млн евро за Риоса. Опорник «Палмейраса» хотел бы перейти в итальянский клуб
«Рома» продолжает переговоры по трансферу Ричарда Риоса.
Итальянский клуб сделал «Палмейрасу» официальное предложение на общую сумму 30 миллионов евро.
Римляне готовы приобрести 25-летнего опорного полузащитника за 27 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов.
Отмечается, что бразильский клуб запрашивал фиксированную сумму в размере 30 миллионов евро. При этом сам хавбек хотел бы перейти в «Рому».
В этом сезоне Ричард Риос провел 10 матчей в чемпионате Бразилии и сделал две результативные передачи.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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