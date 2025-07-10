«Торпедо» исключено из РПЛ, клуб заплатит 5 млн рублей штрафа (Иван Карпов)

«Торпедо» исключили из РПЛ.

Об этом сообщает инсайдер Ивана Карпов. По данным Карпова, клуб также оштрафован на 5 млн рублей.

Кроме того, директор клуб Валерий Скородумов за попытку организации договорных матчей отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5.