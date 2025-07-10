«Торпедо» исключено из РПЛ, клуб заплатит 5 млн рублей штрафа (Иван Карпов)
«Торпедо» исключили из РПЛ.
Об этом сообщает инсайдер Ивана Карпов. По данным Карпова, клуб также оштрафован на 5 млн рублей.
Кроме того, директор клуб Валерий Скородумов за попытку организации договорных матчей отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5.
Кто должен заменить «Торпедо»?6603 голоса
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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