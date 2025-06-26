18-летний полузащитник «Сан-Тельмо» из 2-й лиги Аргентины умер во время операции на колене

18-летний аргентинский полузащитник Камило Нуин умер во время операции на колене.

Футболист играл за команду второго дивизиона «Сан-Тельмо» с 2022 года. Ранее он выступал в молодежных академиях «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте».

Причина смерти пока не разглашается.

«С глубокой грустью мы сообщаем о кончине Камило Эрнесто Нуина, игрока нашей молодежной и резервной дивизий, которому сегодня делали операцию.

Сегодня клуб останется закрытым в знак траура.

Мы присоединяемся к его семье, друзьям и партнерам по команде в это трудное время и остаемся в их распоряжении для всего необходимого», – говорится в заявлении «Сан-Тельмо».

Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа также опубликовал в твиттере сообщение: «Очень печальная новость, которая потрясла весь футбольный мир».

«Аргентинская футбольная ассоциация в лице своего президента Клаудио Тапиа и исполнительного комитета выражает скорбь в связи со смертью Камило Нуина и соболезнования семье игрока», – говорится в официальном заявлении AFA.