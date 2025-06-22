Йылдыз набрал 12 очков за 2 гола «Видаду». Полузащитник «Ювентуса» забил в обеих играх КЧМ

«Ювентус» разгромил «Видад» во 2-м туре группового этапа клубного ЧМ (4:1).

Кенан Йылдыз забил по разу в каждом тайме. У него за матч 12 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы). Полузащитника «Ювентуса » выбрали 5,78% игроков.

Йылдыз забил в обеих играх группового этапа, до этого был гол «Аль-Айну ». В последнем туре «Ювентус» сыграет с «Манчестер Сити ».

Душан Влахович вышел на замену во 2-м тайме, а на 94-й минуте заработал пенальти, который позже сам и реализовал. У нападающего «Ювентуса» 7 очков, его выбрали 38 фэнтези-менеджеров (0,84%).

За «Видад » забил Тембинкоси Лорч , полузащитник набрал 8 очков, но в фэнтези-турнире КЧМ его никто не выбрал.

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