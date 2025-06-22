«Милан» хочет 15-18 млн евро за Морату от «Комо». Клубы общаются

«Милан» готов продать Альваро Морату «Комо».

Milan News со ссылкой на Sport Mediaset сообщает, что клубы общаются по поводу трансфера испанского нападающего. «Россонери» хотят выручить 15-18 млн евро.

При этом сперва придется прервать аренду Мораты , с зимы выступающего за «Галатасарай ».

В сезоне-2024/25 футболист сборной Испании провел 16 игр в Серии А и 12 в чемпионате Турции, забив в общей сложности 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .