Алонсо о гастроэнтерите Мбаппе: «Килиан выздоравливает. «Реал» все больше надеется, что он вернется к матчу с «Зальцбургом»
Хаби Алонсо рассчитывает на возвращение Килиана Мбаппе на этой неделе.
Напомним, 19 июня нападающего «Реала» госпитализировали из-за острого гастроэнтерита. В тот же день его выписали из больницы, он продолжает лечение.
Француз пропустит сегодняшний матч против «Пачуки» во 2-м туре клубного чемпионата мира.
«Ему лучше, он вернулся из больницы два дня назад, он прошел все необходимые обследования.
Он выздоравливает, и с каждым днем мы все больше и больше надеемся, что он вернется к матчу с «Зальцбургом» [в пятницу]», – сказал главный тренер «Реала».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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