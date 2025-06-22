Алонсо о гастроэнтерите Мбаппе: «Килиан выздоравливает. «Реал» все больше надеется, что он вернется к матчу с «Зальцбургом»

Хаби Алонсо рассчитывает на возвращение Килиана Мбаппе на этой неделе.

Напомним, 19 июня нападающего «Реала» госпитализировали из-за острого гастроэнтерита. В тот же день его выписали из больницы, он продолжает лечение.

Француз пропустит сегодняшний матч против «Пачуки» во 2-м туре клубного чемпионата мира.

«Ему лучше, он вернулся из больницы два дня назад, он прошел все необходимые обследования.

Он выздоравливает, и с каждым днем ​​мы все больше и больше надеемся, что он вернется к матчу с «Зальцбургом » [в пятницу]», – сказал главный тренер «Реала ».