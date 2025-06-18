«Рома» назначит бывшего спортивного директора «Милана» Массару. Гисольфи ушел после сезона в клубе

«Рома» объявила об уходе директора Гисольфи и может назначить Массару.

Римский клуб и француз Флоран Гисольфи , работавший с мая 2024 года, расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

По данным Джанлуки Ди Марцио , «Рома » близка к назначению на пост спортивного директора Фредерика Массары . В его команду войдет бывший защитник римлян Федерико Бальцаретти.

Массара работал в «Роме» с 2011 по 2019 год, в том числе в должности спортивного директора. Затем он перешел в «Милан », откуда в 2023-м отправился в «Ренн».

Напомним, ранее «волков» возглавил тренер Джан Пьеро Гасперини.