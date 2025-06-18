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«Рома» назначит бывшего спортивного директора «Милана» Массару. Гисольфи ушел после сезона в клубе

«Рома» объявила об уходе директора Гисольфи и может назначить Массару.

Римский клуб и француз Флоран Гисольфи, работавший с мая 2024 года, расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

По данным Джанлуки Ди Марцио, «Рома» близка к назначению на пост спортивного директора Фредерика Массары. В его команду войдет бывший защитник римлян Федерико Бальцаретти.

Массара работал в «Роме» с 2011 по 2019 год, в том числе в должности спортивного директора. Затем он перешел в «Милан», откуда в 2023-м отправился в «Ренн».

Напомним, ранее «волков» возглавил тренер Джан Пьеро Гасперини.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Ромы»
logoФлоран Гисольфи
logoРома
Фредерик Массара
logoФедерико Бальцаретти
logoМилан
logoсерия А Италия
logoДжанлука Ди Марцио
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