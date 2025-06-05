Сторожук – основной кандидат на пост тренера «Ахмата». Пока стороны не договорились о компенсации тульскому «Арсеналу» (Metaratings)

Александр Сторожук стал основным кандидатом на пост главного тренера «Ахмата».

По информации Metaratings.ru, в грозненском клубе склоняются в пользу 43-летнего специалиста. При этом пока официально активировать переговоры невозможно, поскольку Сторожук связан действующим контрактом с тульским «Арсеналом ».

Отмечается, что стороны не могут договориться о компенсации. Тульский клуб контактирует с потенциальными кандидатами на замену Сторожуку . Среди них есть Ильдар Ахметзянов, Дмитрий Пятибратов и Мирослав Ромащенко .

«Ахмат » остался в Мир РПЛ по результатам переходных матчей с «Уралом» (1:2, 2:0). После поражения в первом матче Серей Ташуев оставил пост главного тренера клуба.