Льорис удивлен увольнением Постекоглу после победы в ЛЕ: «Это потрясающее достижение. В мое время задачей всегда было попасть в топ-4 АПЛ. Но какой ценой? Мы так и не взяли трофей»

Уго Льорис удивлен увольнением Энджа Постекоглу из «Тоттенхэма» после трофея.

Лондонский клуб отправил главного тренера в отставку после сезона, в котором команда заняла 17-е место в АПЛ и выиграла Лигу Европы – первый трофей «Тоттенхэма » с 2008 года.

«Думаю, у них был очень тяжелый сезон. Команду преследовали травмы, и это сильно повлияло на игру и результаты. Во второй половине сезона, похоже, они сделали ставку на Лигу Европы. У них получилось, и за это их стоит только поздравить – ведь это тоже путь в Лигу чемпионов.

Если ты заканчиваешь сезон на 10-м, 14-м, 15-м или даже 16-м месте, но при этом выигрываешь трофей – это все равно потрясающее достижение. Я сам был частью очень конкурентоспособного состава на протяжении многих лет, и нашей задачей всегда было попасть в топ-4. Но какой ценой?

Мы так и не смогли выиграть ни Кубок Англии, ни Кубок лиги, ни Лигу Европы, хотя постоянно финишировали в зоне ЛЧ. Не знаю… все зависит от того, как на это смотреть – это вопрос восприятия в клубе.

Я очень рад за клуб. Мы гнались за этим трофеем много лет, и вот, наконец, он завоеван. Думаю, они это заслужили. Надеюсь, теперь с их плеч спадет груз давления и это станет отправной точкой для будущих успехов.

Пусть я уже не игрок «Тоттенхэма», я все равно слежу за командой, за новостями и результатами», – сказал экс-голкипер «Тоттенхэма», ныне выступающий за «Лос-Анджелес ».