Карпин о переговорах с другими клубами до назначения в «Динамо: «Они были менее статусные. «Зенит» ко мне не обращался»
Валерий Карпин сказал, что «Зенит» к нему не обращался.
– Вы говорили, что ведете переговоры не с одним клубом. Это может быть «Зенит»?
– «Зенит» ко мне не обращался.
– Чем «Динамо» привлекло вас, а не другие варианты? Именем, брендом?
– Именем и брендом. Остальные клубы менее статусные, – сказал главный тренер «Динамо».
Чего добьется Карпин в «Динамо»?33066 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
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