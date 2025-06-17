  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин о переговорах с другими клубами до назначения в «Динамо: «Они были менее статусные. «Зенит» ко мне не обращался»
5

Карпин о переговорах с другими клубами до назначения в «Динамо: «Они были менее статусные. «Зенит» ко мне не обращался»

Валерий Карпин сказал, что «Зенит» к нему не обращался.

– Вы говорили, что ведете переговоры не с одним клубом. Это может быть «Зенит»?

– «Зенит» ко мне не обращался.

– Чем «Динамо» привлекло вас, а не другие варианты? Именем, брендом?

– Именем и брендом. Остальные клубы менее статусные, – сказал главный тренер «Динамо».

Чего добьется Карпин в «Динамо»?33066 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoВалерий Карпин
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дарья Карпина – очень личное интервью жены главного тренера России
253сегодня, 18:40
Карпин об игроках «Динамо»: «Через пару дней узнаю, у кого лишний вес. Будем следить за питанием. Вам лепят, что тут тюрьма, кормят похлебкой – это бред сумасшедшего»
40сегодня, 17:28
Лопырева о возвращении России: «Оно обязательно состоится, вопрос только в сроках. Сыграем еще на чемпионате мира, а наши клубы – на World Club Cup!»
9сегодня, 17:05
Губерниев о словах Карпина про кампанию «Матч ТВ» против совмещения: «Это я запустил. Приглашаю тренера ко мне на прямой эфир. Валера, верю!»
56сегодня, 16:32
Главные новости
Соединили эмблемы двух клубов – угадаете каких?
38 минут назадТесты и игры
Аллегри просит «Милан» подписать Кина. Отступные за второго бомбардира Серии А – 52 млн евро, «россонери» могут включить в сделку своего игрока
1039 минут назад
Винисиус – лучший левый вингер мира по версии FourFourTwo. Хвича – 3-й, Леау – 4-й, Диас – 6-й
3648 минут назад
Руководство «Динамо» провело встречу с «Крыльями» по трансферу Сергеева. Москвичи настроены закрыть сделку в ближайшее время («Чемпионат»)
28сегодня, 19:25
«Зенит» и 38-летний Кержаков продлили контракт на год: «Желаем не останавливаться на достигнутом и продолжать победные традиции в составе родного клуба»
44сегодня, 19:04
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Ривер Плейт» против «Уравы», «Интер» встретится с «Монтерреем»
1764сегодня, 19:00Live
Колыванов против перехода Кисляка в «Фенербахче»: «Один уехал в «Сосьедад», и что с ним стало? Два года на помойку – Захарян растворился, хотя подавал огромные надежды»
36сегодня, 18:59
Месси получил от Баджо футболку Италии с ЧМ-1994: «Спасибо, Роберто. Ты легенда футбола»
19сегодня, 18:58Фото
«Арсенал» не готов платить 80-100 млн евро за Шешко. Лондонцы пока не делали официального предложения
41сегодня, 18:48
Мбаппе – лучший центрфорвард мира по версии FourFourTwo. Дембеле – 3-й, Холанд – 5-й, Дьокереш – 8-й
60сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Фанаты ялтинского «Рубина» просят о помощи: «Команда может прекратить существование, ряд игроков покинул расположение, а другие бойкотируют ближайший выезд. Снова убедимся что Ялта – это не про футбол?»
16 минут назад
Норвежский капитан японской «Уравы» прошел мимо игроков «Ривера» и не пожал им руки перед матчем
26 минут назадФото
Гендиректор «Аль-Хилаля» не жалеет о покупке Неймара за 100 млн евро: «Критиковать его за травмы несправедливо, большую часть он получает при попытках отобрать у него мяч»
217 минут назад
«Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» готовы заплатить за Сона 40 млн евро
20 минут назад
«Фенербахче» интересуется Васкесом и сделал запрос по футболисту «Реала», у которого истекает контракт
340 минут назад
Лалас о сборной США: «Мы часто говорим, что разнообразие – одно из наших преимуществ, но однородность легче поддается управлению. Возможно, нужно быть избирательнее, а не инклюзивнее»
253 минуты назад
Защитник «Локо» Морозов о Сафонове в «ПСЖ»: «Мотя – классный вратарь, но чтобы в это время сразу перейти без какого‑то трамплина – в голове не укладывается»
сегодня, 19:33
«Вильярреал» за 16+2 млн евро купил вингера Молейро у «Лас-Пальмаса»
2сегодня, 19:20
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Испания играет с Италией, Румыния против Словакии, Португалия забила 4 гола Грузии
3сегодня, 19:00Live
Гендиректор «Динамо» о возможном перехвате Сергеева «Зенитом»: «Значит, коллегам есть на что потратить деньги. У нас нормальные отношения, даже несмотря на ситуацию с Осипенко»
10сегодня, 18:50