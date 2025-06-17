Карпин о переговорах с другими клубами до назначения в «Динамо: «Они были менее статусные. «Зенит» ко мне не обращался»

Валерий Карпин сказал, что «Зенит» к нему не обращался.

– Вы говорили, что ведете переговоры не с одним клубом. Это может быть «Зенит»?

– «Зенит» ко мне не обращался.

– Чем «Динамо» привлекло вас, а не другие варианты? Именем, брендом?

– Именем и брендом. Остальные клубы менее статусные, – сказал главный тренер «Динамо».