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Черчесов о том, что россиян мало в топ-лигах: «Их уровень РПЛ не совсем устраивает. К тому же идет СВО, может, это тоже играет какую-то роль»

Черчесов объяснил малое количество россиян в топ-лигах политикой и уровнем РПЛ.

– Почему в последние годы так резко уменьшилось количество россиян в топ-лигах Европы, если сравнивать с тем, что было 15-20 лет назад?

– У этого много нюансов. Деньги, конечно, решают в этом вопросе большую роль, но не главную. Европейские клубы тоже можно понять, они не будут просто так брать какого-то игрока-иностранца. Все-таки в некоторых лигах, например, в Италии, не свои футболисты рассматриваются в последнюю очередь. В каких-то чемпионатах есть другие тонкости.

К тому же сейчас идет СВО. В таком мире мы живем. Может, это тоже решает какую-то роль.

Но если у нас вырастет игрок хорошего уровня, никогда, ничего и никого все эти преграды не остановят. Поэтому надеемся на лучшее.

Но, наверное, там смотрят уровень российской лиги, и, видимо, их он не совсем устраивает. Хотя мы всего знать не можем, какие-то предложения, может, и поступают в клубы, но перед нами же никто не отчитывается, – сказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoСтанислав Черчесов
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