Клод Макелеле: «Трент увидит разницу между «Ливерпулем» и «Реалом». «Мадрид» – крупнейший клуб мира, ему не отказывают»

Клод Макелеле оценил решение «Реала» заплатить около 10 млн евро за Трента.

Александер-Арнолд должен был покинуть «Ливерпуль» в качестве свободного агента в конце июня, но мадридцы решили выкупить его , чтобы заявить на чемпионат мира среди клубов.

«Таковы амбиции «Реала». Он хочет, чтобы все лучшие футболисты были готовы к этому турниру. И я думаю, что «Мадриду » никогда не отказывают.

Я знаю, что Трент много думал, прежде чем покинуть «Ливерпуль ». Он выиграл там много турниров: АПЛ , Лигу чемпионов. Он важный для сборной Англии игрок, одна из звезд мирового футбола. И «Реал» его забрал. Это интересно.

Он увидит разницу между «Мадридом» и «Ливерпулем». Я считаю «Реал» крупнейшим клубом мира. Будет интересно, как Трента будут использовать при новом тренере. Трент – хороший игрок, он будет готов играть за «Реал», – сказал экс-хавбек испанского клуба.