Гвардиола хотел бы поработать со сборной: «С удовольствием поучаствовал бы на чемпионате мира, Евро, Кубке Америки. Я всегда об этом думал»
Пеп Гвардиола выразил желание поработать со сборной.
«Я бы с удовольствием поучаствовал на чемпионате мира, на чемпионате Европы, на Кубке Америки. Я всегда об этом думал. Но это зависит от множества факторов.
Если это случится – прекрасно, если нет – не расстроюсь», – сказал главный тренер «Ман Сити».
Пеп Гвардиола: «Я не могу все время побеждать в ЛЧ. Джордан выиграл НБА 6 раз за 15 лет, Тайгер Вудс проиграл больше турниров, чем выиграл»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Reuters
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