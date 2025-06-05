Гвардиола хотел бы поработать со сборной: «С удовольствием поучаствовал бы на чемпионате мира, Евро, Кубке Америки. Я всегда об этом думал»

Пеп Гвардиола выразил желание поработать со сборной.

«Я бы с удовольствием поучаствовал на чемпионате мира, на чемпионате Европы, на Кубке Америки. Я всегда об этом думал. Но это зависит от множества факторов.

Если это случится – прекрасно, если нет – не расстроюсь», – сказал главный тренер «Ман Сити ».

Пеп Гвардиола: «Я не могу все время побеждать в ЛЧ. Джордан выиграл НБА 6 раз за 15 лет, Тайгер Вудс проиграл больше турниров, чем выиграл»