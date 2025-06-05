Товарищеские матчи. Грузия обыграла Фареры, Беларусь забила 4 гола Казахстану

Сборная Грузии победила Фарерские острова (1:0) в товарищеском матче.
Беларусь разгромила Казахстан (4:1).
Товарищеские матчи
Лочошвили Saba Kharebashvili
Грузия
Лория, Двали, Гочолейшвили, Лочошвили, Гвелесиани, Гагнидзе, Лобжанидзе, Меквабишвили, Квилитая, Шенгелия, Гулиашвили, Кереселидзе, Saba Kharebashvili, Мамучашвили, Ноникашвили, Волков, Беридзе
Запасные: Гулиашвили, Лория, Лочошвили, Меквабишвили, Шенгелия, Квилитая
Фарерские о-ва:
о Рейнатред, Давидсен, Соренсен, Ватнхамар, Йохансен, Беньяминсен, Gullbrandur í Horni Øregaard, Андреасен, Мнене, Йоханнесен, Калльсберг, Ханссон, Ольсен, Фредериксберг, Юстинуссен, Клеттскар, Кнудсен
Запасные: Гулиашвили, Лория, Лочошвили, Меквабишвили, Шенгелия, Квилитая
Беларусь
Павлюченко, Прищепа, Мартынович, Карпович, Корзун, Забелин, Эбонг, Бочеров, Громыко, Шикавка, Мельниченко, Пархоменко, Печенин, Лисакович, Седько, Яблонский, Лисакович
Запасные: Печенин, Яблонский, Пархоменко, Седько, Лисакович, Лисакович
Казахстан:
Покатилов, Вороговский, Алип, Малый, Быстров, Тапалов, Куат, Зуев, Чесноков, Тагыберген, Самородов, Жумаханов, Жагоров, Жуков, Жумат, Кенжебек, Мухамед
Запасные: Печенин, Яблонский, Пархоменко, Седько, Лисакович, Лисакович
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.