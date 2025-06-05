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Товарищеские матчи. Грузия обыграла Фареры, Беларусь забила 4 гола Казахстану

Сборная Грузии победила Фарерские острова (1:0) в товарищеском матче.

Беларусь разгромила Казахстан (4:1).

Товарищеские матчи

Товарищеские матчи (сборные).
5 июня 16:00, стадион Бориса Пайчадзе
Грузия
Завершен
1 - 0
Фарерские о-ва
Матч окончен
Лория   Кереселидзе
90’
+4’
Меквабишвили   Ноникашвили
80’
Лочошвили   Saba Kharebashvili
80’
71’
Кнудсен   Клеттскар
Квилитая   Волков
64’
Гулиашвили   Мамучашвили
64’
Шенгелия   Беридзе
64’
63’
Калльсберг   Фредериксберг
63’
Мнене   Ольсен
63’
Беньяминсен   Ханссон
63’
Йоханнесен   Кнудсен
46’
Ватнхамар   Юстинуссен
2тайм
Перерыв
36’
Йохансен
  Лочошвили
9’
Грузия
Лория, Двали, Гочолейшвили, Лочошвили, Гвелесиани, Гагнидзе, Лобжанидзе, Меквабишвили, Квилитая, Шенгелия, Гулиашвили, Кереселидзе, Saba Kharebashvili, Мамучашвили, Ноникашвили, Волков, Беридзе
Запасные: Гулиашвили, Лория, Лочошвили, Меквабишвили, Шенгелия, Квилитая
1тайм
Фарерские о-ва:
о Рейнатред, Давидсен, Соренсен, Ватнхамар, Йохансен, Беньяминсен, Gullbrandur í Horni Øregaard, Андреасен, Мнене, Йоханнесен, Калльсберг, Ханссон, Ольсен, Фредериксберг, Юстинуссен, Клеттскар, Кнудсен
Запасные: Гулиашвили, Лория, Лочошвили, Меквабишвили, Шенгелия, Квилитая
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Товарищеские матчи (сборные).
5 июня 17:30, Борисов-Арена
Беларусь
Завершен
4 - 1
Казахстан
Матч окончен
  Шикавка
85’
83’
Жумаханов
Прищепа   Печенин
80’
74’
  Кенжебек
Забелин   Пархоменко
74’
Бочеров   Лисакович
74’
Корзун   Яблонский
58’
Мельниченко   Лисакович
58’
Громыко   Седько
58’
  Мельниченко
50’
46’
Чесноков   Жумат
46’
Куат   Жуков
46’
Зуев   Кенжебек
46’
Малый   Жумаханов
46’
Вороговский   Жагоров
46’
Самородов   Мухамед
2тайм
Перерыв
  Бочеров
31’
  Громыко
25’
Беларусь
Павлюченко, Прищепа, Мартынович, Карпович, Корзун, Забелин, Эбонг, Бочеров, Громыко, Шикавка, Мельниченко, Пархоменко, Печенин, Лисакович, Седько, Яблонский, Лисакович
Запасные: Печенин, Яблонский, Пархоменко, Седько, Лисакович, Лисакович
1тайм
Казахстан:
Покатилов, Вороговский, Алип, Малый, Быстров, Тапалов, Куат, Зуев, Чесноков, Тагыберген, Самородов, Жумаханов, Жагоров, Жуков, Жумат, Кенжебек, Мухамед
Запасные: Печенин, Яблонский, Пархоменко, Седько, Лисакович, Лисакович
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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