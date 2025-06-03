«Реал» за 45 млн евро покупает у «Бенфики» Каррераса. О трансфере воспитанника мадридцев скоро объявят (OK Diario)
«Реал» договорился о приобретении собственного воспитанника у «Бенфики».
Как сообщает OK Diario, о трансфере Альваро Фернандеса Каррераса будет объявлено в ближайшие часы.
Португальский клуб получит 45 млн евро в два этапа равными частями. Выплата еще 5 млн будет зависеть от будущих соглашений между клубами, в том числе касательно их академий.
В этом сезоне Каррерас провел 32 игры в чемпионате Португалии и забил три гола. Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: OK Diario
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