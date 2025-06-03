Двое несовершеннолетних попытались ограбить дом Руиса в пригороде Парижа. Их задержали на месте преступления

Двое несовершеннолетних арестованы при попытке ограбления дома Фабиана Руиса.

Le Parisien передает, что инцидент произошел в понедельник утром, на следующий день после празднования победы «ПСЖ » в Лиге чемпионов. Двое несовершеннолетних проникли в дом испанского полузащитника в пригороде Парижа и разгромили его в ходе тщательного обыска.

Сообщается, что преступники были задержаны на месте происшествия.