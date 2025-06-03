Двое несовершеннолетних попытались ограбить дом Руиса в пригороде Парижа. Их задержали на месте преступления
Двое несовершеннолетних арестованы при попытке ограбления дома Фабиана Руиса.
Le Parisien передает, что инцидент произошел в понедельник утром, на следующий день после празднования победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Двое несовершеннолетних проникли в дом испанского полузащитника в пригороде Парижа и разгромили его в ходе тщательного обыска.
Сообщается, что преступники были задержаны на месте происшествия.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Le Parisien
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