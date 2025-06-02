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Мусаев о Кордобе: «Джон может забивать больше – проблемы начинаются, когда он весь матч бодается с кем-то. Понимание игры, качество передачи, оценка эпизода на отличном уровне»

Мурад Мусаев оценил игру Джона Кордобы в прошедшем сезоне.

– Почти два года назад мы обсуждали с вами Кордобу, который мог перейти в «Краснодар» еще в 2020-м. Вы говорили, что сомневались в Джоне, потому что в «Кельне» и «Герте» он играл на пространстве, а в России пришлось бы играть против автобусов. Что скажете после полутора лет совместной работы?

– Сомнения развеялись сразу. Когда я пришел, сказал Джону то же самое, что и вам два года назад. Кордоба ответил, что ему действительно было комфортно на пространстве.

Когда на тренировках мы начали играть в квадраты, контроль мяча, я увидел, что Джон почти никогда не заходит внутрь. Его понимание игры, качество передачи, оценка эпизода – на отличном уровне. Я даже сказал Джону, что приятно удивлен его пониманием атакующего футбола. Кордоба органично смотрелся бы в самом играющем «Краснодаре» – тоже участвовал бы в завязывании атак через середину. 

У Кордобы есть характер. Перед матчем с «Оренбургом» (2:1) у него была проблема с задней, он постоянно ее трогал на тренировках. Я говорю: «Джон, давай сделаем МРТ». Он ответил, что все вроде бы в порядке, но за два дня до игры все-таки поехал на снимок. Мы объяснили: если у Джона есть серьезные проблемы, мы уберем его из старта. Проблема была, но мышца оказалась целой. 

Джон спросил: «Я могу получить травму?» Мы не могли ничего гарантировать, сказали, что проблема больше не в состоянии мышцы, а в искусственном поле в Оренбурге. Я сказал: «Джон, если ты сомневаешься и не можешь сыграть на 80%, мы поставим другого нападающего». Кордоба ответил: «Я не сомневаюсь. Я никогда не играю на 80%. Выйду и буду играть». Джон не страховался, выполнил большой объем скоростной работы, забил и создал еще несколько моментов.

– Которые не реализовал. Что происходит с Кордобой, когда у него возникает явный момент?

– У Джона очень высокое мастерство, в тренировках все нормально. У Кордобы нет проблем с техникой, у него был очень хороший детский тренер. 

Проблемы начинаются, когда он весь матч с кем-то бодается, кто-то сидит у него на шее. С «Оренбургом» у него было 30 единоборств – это тяжело. Но да, Кордоба может забивать больше, – сказал главный тренер «Краснодара» в интервью Спортсу”.

Интервью Мурада Мусаева: как «Краснодар» стал чемпионом

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoМурад Мусаев
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoДжон Кордоба
logoСпортс
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