Кривцов сделал татуировку с чемпионским кубком РПЛ в честь титула «Краснодара»
Никита Кривцов сделал татуировку в честь победы «Краснодара» в чемпионате России.
«Краснодар» в 30-м туре Мир РПЛ разгромил «Динамо» (3:0) и стал чемпионом, завоевав первый трофей в истории клуба.
22-летний полузащитник сборной России набил на правую руку изображение чемпионского кубка и дату завоевания трофея – 24.05.2025.
Никита дебютировал за «Краснодар» осенью 2021 года. Он забил 19 голов за 119 игр в составе «быков», в том числе в чемпионском матче с «Динамо». Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал РПЛ
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