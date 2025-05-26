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Губочан объявил о завершении карьеры в 39 лет. Защитник играл за «Зенит», «Динамо» и «Марсель»

Бывший защитник «Зенита» Томаш Губочан объявил о завершении карьеры.

Последним клубом 39-летнего словака была «Жилина». Вчера Томаш принял участие в Winline Матче Легенд по случают столетия «Зенита».

– Больше профессионально играть не планирую. Я закончил. Недавно я сыграл последний матч за «Жилину». Буквально 10 дней назад. Я точно решил, что завершил карьеру.

– Чем дальше планируешь заниматься? Хочешь ли стать тренером?

– Пока надо посмотреть, что мне принесет жизнь.

– Если «Зенит» в тренерский штаб позовет, согласишься?

– Не уверен, что «Зенит» позовет (смеется). Но если вдруг это случится, это будет возможность для меня, – сказал Губочан.

Губочан выступал за «Зенит» с 2008 по 2014 год, а с 2014 по 2016 год играл за московское «Динамо». Словак вместе с петербургской командой стал двукратным чемпионом России и по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Он также играл за «ВиОн», «Марсель», «Трабзонспор», «Омонию», «Кармиотиссу» и сборную Словакии.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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