Губочан объявил о завершении карьеры в 39 лет. Защитник играл за «Зенит», «Динамо» и «Марсель»

Бывший защитник «Зенита» Томаш Губочан объявил о завершении карьеры.

Последним клубом 39-летнего словака была «Жилина ». Вчера Томаш принял участие в Winline Матче Легенд по случают столетия «Зенита ».

– Больше профессионально играть не планирую. Я закончил. Недавно я сыграл последний матч за «Жилину». Буквально 10 дней назад. Я точно решил, что завершил карьеру.

– Чем дальше планируешь заниматься? Хочешь ли стать тренером?

– Пока надо посмотреть, что мне принесет жизнь.

– Если «Зенит» в тренерский штаб позовет, согласишься?

– Не уверен, что «Зенит» позовет (смеется). Но если вдруг это случится, это будет возможность для меня, – сказал Губочан.

Губочан выступал за «Зенит» с 2008 по 2014 год, а с 2014 по 2016 год играл за московское «Динамо ». Словак вместе с петербургской командой стал двукратным чемпионом России и по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Он также играл за «ВиОн», «Марсель », «Трабзонспор», «Омонию», «Кармиотиссу» и сборную Словакии.