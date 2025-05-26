Губочан объявил о завершении карьеры в 39 лет. Защитник играл за «Зенит», «Динамо» и «Марсель»
Последним клубом 39-летнего словака была «Жилина». Вчера Томаш принял участие в Winline Матче Легенд по случают столетия «Зенита».
– Больше профессионально играть не планирую. Я закончил. Недавно я сыграл последний матч за «Жилину». Буквально 10 дней назад. Я точно решил, что завершил карьеру.
– Чем дальше планируешь заниматься? Хочешь ли стать тренером?
– Пока надо посмотреть, что мне принесет жизнь.
– Если «Зенит» в тренерский штаб позовет, согласишься?
– Не уверен, что «Зенит» позовет (смеется). Но если вдруг это случится, это будет возможность для меня, – сказал Губочан.
Губочан выступал за «Зенит» с 2008 по 2014 год, а с 2014 по 2016 год играл за московское «Динамо». Словак вместе с петербургской командой стал двукратным чемпионом России и по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.
Он также играл за «ВиОн», «Марсель», «Трабзонспор», «Омонию», «Кармиотиссу» и сборную Словакии.