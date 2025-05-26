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Медведев о развитии футбола: «Надо быть соперниками на поле, но после матча – думать, как сделать игру еще более популярной. «Зенит» готов делиться опытом во всех аспектах»

Александр Медведев призвал к обмену опытом в развитии футбола в России.

«Развитие футбола должно сопровождаться развитием не только одного клуба, но и других. Поэтому мы готовы делиться своим опытом во всех аспектах, включая рекламу, маркетинг, международную повестку, потому что в сложных условиях живём.

Но, к сожалению, первоначально один «Зенит» проводил международные матчи. Потом нашему примеру потихоньку стали следовать «Динамо» и ЦСКА.

Я считаю, что «футбольное братство» — это должны быть не пустые слова. Надо быть соперниками на футбольном поле, но после того, как игра закончилась, нужно думать, как сделать игру еще более популярной», — сказал председатель правления «Зенита».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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