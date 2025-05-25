Евсеев покинул «Ленинградец». Шмарко назначен исполняющим обязанности главного тренера

Вадим Евсеев покидает «Ленинградец» из LEON Второй лиги.

«49-летний специалист и клуб из Ленинградской области прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Тренерский штаб команды также покидает Ильшат Файзуллин.

Вадим Евсеев возглавил темно-синих в сентябре 2024 года. Под его руководством наша команда финишировала на третьем месте первого этапа «Золота» Второй лиги А сезона-2024/25. Всего под руководством Евсеева «Ленинградец » сыграл 22 официальных матча, одержал 8 побед, 10 игр завершил вничью, потерпел 4 поражения, разница мячей: 26-20, набранные очки: 34.

Благодарим Вадима Валентиновича и Ильшата Галимзяновича за совместную работу, желаем успехов в тренерской карьере!

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Шмарко », – говорится в сообщении «Ленинградца».