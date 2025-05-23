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Александр Мостовой: «Не сказал бы, что у кого-то из иностранцев получалось перепить русских»

Александр Мостовой рассказал о дружбе с Клодом Макелеле.

«Мы с Карпиным принимали экзамен по питью водки у Макелеле? Клод – мой близкий друг. Все же знают, что когда говорят про русских, то водка — одно из ключевых слов. Это все было в шутливой форме. У нас же было много ужинов, обедов, где мы всегда смеялись и шутили.

Клоду предлагали выпить водку, но мы-то тоже не пьяницы. В Европе просто всегда предпочитают вино, а мы всегда смеялись и говорили Клоду, что надо выпить водочки как бы для рывка. У нас с Клодом было много разных историй. Эта история с экзаменом тоже была на каком-то ужине после игры или еще где-то. Мы говорили ему: «Клод, что ты вино все время пьешь, давай покрепче уже».

Не сказал бы, что у кого-то из иностранцев получалось перепить русских. Но, опять же, все люди разные. Я играл во многих странах и чего только не видел. Я-то алкоголь особо не пил, но видел, как многие футболисты из других стран пили, причем прилично. Другое дело, что в Европе другой подход. Там ты два бокала вина выпил и уже счастлив, а у нас это мало. Но мы-то все спортсменами были, поэтому у нас была норма, да и сам я всегда старался в норме быть», – сказал экс-игрок сборной России.

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Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoКлод Макелеле
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