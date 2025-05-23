В Петербурге появился мурал в честь 100-летия «Зенита». Арт-объект сделан в виде витража с футболистом в ретро-форме и достопримечательностями города

В Санкт-Петербурге появился мурал, посвященный 100-летию «Зенита».

Петербургский клуб отметит юбилей 25 мая.

«Этот мурал размером 12х20 метров – символ преемственности времен в истории клуба: это и зеркало, показывающее настоящее, и окно, сквозь которое можно заглянуть в прошлое или будущее.



Главный элемент мурала – собирательный образ футболиста «Зенита» в ретро-форме, объединяющей сразу несколько эпох, от начала начал и «Сталинца» до конца 1970-х годов.

За его спиной – узнаваемые петербургские доминанты: Медный всадник, Петропавловская крепость, Ростральная колонна, Дворцовый мост, «Лахта Центр» как символ нового Петербурга и сине-бело-голубое небо лучшего города мира. Под ногами игрока, взмывшего в воздух и победно вскинувшего вверх левую руку, – Нева, юбилейный шеврон и футбольный мяч.



Витраж обрамлен арочной композицией, в которой угадываются важные составляющие культурного кода «Зенита» и Петербурга: кораблик с прежней эмблемы клуба, грифоны Банковского моста, чемпионские кубки, «Газпром Арена».

В основании мурала находится название посвященной юбилею выставки «Зенит ❤ Петербург. 100 лет вместе», а венчают арт-объект две золотые звезды и имя всего проекта – «Win City – город в Зените».



За создание этого произведения искусства отвечал яркий и самобытный художник Миша Либерти. Номинант Первой Московской Арт-премии и премии Pulse Art Prize и член Творческого Союза Художников России, он приобрел знаменитость благодаря публичным художественным проектам на экологические и социальные темы. Витражная стилистика – один из его фирменных приемов.

Открытие «Win City – города в Зените» состоится 25 мая в 14:00 в пространстве «Севкабель Порт», – говорится в сообщении «Зенита ».

Фото: fc-zenit.ru