Беллингем впервые дал комментарий на испанском клубному ТВ «Реала»: «Извините за мой язык, это очень плохо. Я нервничал»
Джуд Беллингем впервые дал комментарий на испанском языке.
Полузащитник пообщался с журналистом клубного телевидения «Реала» после матча 37-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0). Англичанин высоко оценил игру Килиана Мбаппе, забившего первый гол во встрече.
«Мбаппе невероятен, он очень хороший игрок и прекрасный человек. Очень приятно видеть его в «Реале», и я надеюсь, что он здесь надолго.
И простите за мой язык, это очень плохо. Я очень волновался», – сказал Беллингем.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура20278 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости