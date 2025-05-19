Беллингем впервые дал комментарий на испанском клубному ТВ «Реала»: «Извините за мой язык, это очень плохо. Я нервничал»

Джуд Беллингем впервые дал комментарий на испанском языке.

Полузащитник пообщался с журналистом клубного телевидения «Реала» после матча 37-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0). Англичанин высоко оценил игру Килиана Мбаппе , забившего первый гол во встрече.

«Мбаппе невероятен, он очень хороший игрок и прекрасный человек. Очень приятно видеть его в «Реале», и я надеюсь, что он здесь надолго.

И простите за мой язык, это очень плохо. Я очень волновался», – сказал Беллингем .