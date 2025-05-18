«Спартак» выиграл впервые за 4 матча РПЛ. Были 2 поражения и ничья с «Факелом»

«Спартак» одержал победу в чемпионате России впервые за 4 матча.

Команда Деяна Станковича в гостях победила «Крылья Советов » (2:0) в 29-м туре Мир РПЛ . На 50-й минуте матча самарцы остались вдевятером.

В предыдущих турах красно-белые проиграли «Динамо» (0:2) и ЦСКА (1:2), а также сыграли вничью с «Факелом» (0:0).

На данный момент «Спартак » занял 4-е место в Мир РПЛ. В заключительном туре клуб примет «Химки».