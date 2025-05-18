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«Спартак» выиграл впервые за 4 матча РПЛ. Были 2 поражения и ничья с «Факелом»

«Спартак» одержал победу в чемпионате России впервые за 4 матча.

Команда Деяна Станковича в гостях победила «Крылья Советов» (2:0) в 29-м туре Мир РПЛ. На 50-й минуте матча самарцы остались вдевятером.

В предыдущих турах красно-белые проиграли «Динамо» (0:2) и ЦСКА (1:2), а также сыграли вничью с «Факелом» (0:0).

На данный момент «Спартак» занял 4-е место в Мир РПЛ. В заключительном туре клуб примет «Химки».

Увольнять Станковича или нет?39416 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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