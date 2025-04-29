Кроос о Рюдигере: «Не надо делать вид, будто он кого-то убил. Он ошибся и осознает это. Отстранения требуют те, кого самих следовало бы иногда банить»
Защитника «Реала» удалили в компенсированное ко второму экстра-тайму время финала Кубка Испании против «Барселоны» (2:3).
Рюдигер, находившийся на скамейке запасных, вышел из себя, когда главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от защитника «Барселоны» Эрика Гарсии. Немец кинул лед в сторону арбитра. Сообщалось, что ему грозит дисквалификация на 4-12 матчей.
«Он получит свое наказание, и оно будет заслуженным. Но не нужно делать вид, будто он кого-то убил.
Это была серьезная ошибка – думаю, кадры говорят сами за себя. Он это тоже понимает, он осознает, что сделал.
Кто только не вылез теперь из кустов – требуют отстранения от сборной и все такое. Причем это, скажем так, зачастую люди, которых и самих следовало бы иногда банить время от времени», – сказал бывший полузащитник «Реала» и Германии на мероприятии Icon League.
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