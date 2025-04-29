«Спартак» не будет обращаться в ЭСК после матча с ЦСКА («СЭ»)

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС после матча с ЦСКА.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Встреча 26-го тура Мир РПЛ завершилась победой армейцев со счетом 2:1.

На 50-й минуте вингер «Спартака » Маркиньос ворвался в штрафную армейцев, где его встретил Иван Обляков. Бразилец упал на газон после контакта с полузащитником ЦСКА .

Главный судья Кирилл Левников не увидел нарушения правил. Ассистенты на ВАР пригласили арбитра посмотреть повтор эпизода на мониторе. Проанализировав видео, Левников оставил первоначальное решение в силе.

В концовке встречи защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку за игру рукой в штрафной площади армейцев.

Семшов о падении Маркиньоса в штрафной ЦСКА: «Не понял, зачем Левникова звали к монитору – обычная борьба, фола нет. Люди на ВАР должны помогать, а не путать главного арбитра»