«Спартак» не будет обращаться в ЭСК после матча с ЦСКА («СЭ»)
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Встреча 26-го тура Мир РПЛ завершилась победой армейцев со счетом 2:1.
На 50-й минуте вингер «Спартака» Маркиньос ворвался в штрафную армейцев, где его встретил Иван Обляков. Бразилец упал на газон после контакта с полузащитником ЦСКА.
Главный судья Кирилл Левников не увидел нарушения правил. Ассистенты на ВАР пригласили арбитра посмотреть повтор эпизода на мониторе. Проанализировав видео, Левников оставил первоначальное решение в силе.
В концовке встречи защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку за игру рукой в штрафной площади армейцев.
Семшов о падении Маркиньоса в штрафной ЦСКА: «Не понял, зачем Левникова звали к монитору – обычная борьба, фола нет. Люди на ВАР должны помогать, а не путать главного арбитра»
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