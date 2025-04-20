«ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли. Пока не перестанем бояться, так и будем отдавать такие матчи». Дзюба – игрокам «Акрона» в раздевалке после 2:3 с красно-белыми
Артем Дзюба выступил с речью перед игроками «Акрона» в раздевалке.
Клуб из Тольятти проиграл «Спартаку» в матче 25-го тура Мир РПЛ (2:3). По ходу встречи команда вела 2:0.
«Ребят, позитивный момент добавлю. Дорогого стоит, что «Акрон» Тольятти гоняет так «Спартак». Пока мы не перестанем в определенных моментах бояться, пугаться, мы так и будем отдавать такие матчи.
ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли, чуть-чуть не хватает, а это все немножко менталитет, немножко.
Никто не виноват, мы проигрываем вместе и выигрываем вместе. У нас хорошая команда», – сказал нападающий «Акрона» партнерам в раздевалке.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: страница «Акрона» во «Вконтакте»
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