«ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли. Пока не перестанем бояться, так и будем отдавать такие матчи». Дзюба – игрокам «Акрона» в раздевалке после 2:3 с красно-белыми

Артем Дзюба выступил с речью перед игроками «Акрона» в раздевалке.

Клуб из Тольятти проиграл «Спартаку » в матче 25-го тура Мир РПЛ (2:3). По ходу встречи команда вела 2:0.

«Ребят, позитивный момент добавлю. Дорогого стоит, что «Акрон» Тольятти гоняет так «Спартак». Пока мы не перестанем в определенных моментах бояться, пугаться, мы так и будем отдавать такие матчи.

ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли, чуть-чуть не хватает, а это все немножко менталитет, немножко.

Никто не виноват, мы проигрываем вместе и выигрываем вместе. У нас хорошая команда», – сказал нападающий «Акрона » партнерам в раздевалке.