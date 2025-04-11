Ривалдо: «Если «Барса» Флика еще не на уровне команды Пепа, то находится рядом к ней. Они близки к треблу, Ханси объединил команду, там хорошая атмосфера»

Ривалдо сравнил «Барселону» Ханси Флика с командой Пепа Гвардиолы.

В этом сезоне каталонцы продолжают борьбу за победу в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Испании.

«Если «Барселона » еще не на том же уровне, то находится очень близко.

Очевидно, что осталось совсем немного, чтобы достичь этого уровня и завершить сезон на хорошей ноте.

У команды есть все, и она очень близка к тому, чтобы выиграть все три турнира. Если это произойдет, «Барселона» наверняка будет у всех на слуху.

Игроки очень сплочены на поле, передают друг другу мяч. Не вижу никаких проблем в этом отношении – там хорошая атмосфера, тренер выпускает лучших игроков.

Он объединил команду они играют сплоченно, и результаты приходят», – сказал бывший футболист «Барселоны» Ривалдо .