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  • Каманцев о разборе гола Мартинса от «Зенита»: «Без калибровки все нерелевантно, есть искажение. Поле не идеально ровное, линии на нем тоже все не параллельны»
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Каманцев о разборе гола Мартинса от «Зенита»: «Без калибровки все нерелевантно, есть искажение. Поле не идеально ровное, линии на нем тоже все не параллельны»

В РФС объяснили, почему ЭСК не учла материалы «Зенита» по голу Мартинса.

В 21-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Зенит» (2:1). Победный гол москвичей на 90-й минуте забил Кристофер Мартинс – главный арбитр встречи Сергей Иванов засчитал взятие ворот, предварительно обсудив эпизод с видеоассистентом на предмет возможного офсайда.

После матча «Зенит» обратился по данному эпизоду в ЭСК. Комиссия поддержала решение арбитра засчитать гол, после чего «Зенит» выложил видео с разбором гола, утверждая, что был офсайд, однако линии были начерчены не в момент касания Даниила Денисова, отдавшего голевой пас. Позже клуб из Санкт-Петербурга опубликовал раскадровку видео второго гола «Спартака».

– Как оцените видео, которое выкладывал «Зенит», где Мартинса расплющило?

– Когда мы общались с «Зенитом», я объяснял им, что без калибровки, которую мы показывали в нашем видео, все будет нерелевантно. Через час после окончания матча на почту через форму обратной связи на сайте РФС мы получили пять-шесть видео от болельщиков «Зенита», где офсайд был от полуметра до двух метров. Но мы понимаем, что есть искажение.

Нужно учитывать, что само поле не идеально ровное. Центр поля приподнят, чтобы вода стекала. Соответственно, линии, которые существуют на поле – они тоже все не параллельны, и это не идеальная модель. За четыре часа до матча стартуют настройка и калибровка ВАР и офсайдных линий. Кто не знает этих деталей, тот говорит: «Ну вот, какую-то линию начертили. Мы тоже можем это сделать».

Условно, если была бы деревянная сертифицированная линейка ФИФА, то у нас бы никогда не было проблем с офсайдными линиями. Мы бы просто прикладывали ее к монитору и говорили – офсайд или нет. Но так не работает. Камеры дают искажение. Они тоже калибруются. Учитывается и то, где они находятся.

Вы сами знаете, что в реальности вы выглядите красивыми, худыми и привлекательными, но по телевизору – часто немножко по-другому. Именно поэтому, когда мы смотрим момент, то стараемся не делать выводы сразу. Мы понимаем, что есть искажение, – сказал председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoКристофер Мартинс Перейра
logoЗенит
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
ЭСК РФС
logoРФС
Павел Каманцев
видеоповторы
logoСергей Сергеевич Иванов
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