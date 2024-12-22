Фото
6

Тренер «Химок» Артига посетил базу «Барсы» и сфотографировался с Ямалем

Главный тренер «Химок» сфотографировался с Ламином Ямалем.

Соответствующее фото выложили в соцсетях подмосковного клуба.

«Наш главный тренер Франк Артига побывал на базе родной «Барселоны» и увиделся с главным талантом взрослой команды – Ламином Ямалем», – написали в соцсетях «Химок».

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Химок»
logoФранк Артига
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
logoпремьер-лига Россия
logoХимки
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семшов про иностранных тренеров: «Что дали Абаскаль, Циннбауэр, Слишкович? Сколько можно народ смешить? Обидно, что у нас кадры не ценят – даже в школы не могут устроиться»
12313 декабря, 08:31
«Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей по зарплате, премиальным, трансферам, судам (Иван Карпов)
11712 декабря, 20:59
Семшов об иностранных тренерах: «Посредственные зачем нам? К Станковичу и Личке большое уважение, а таких как Артига и Слишкович у нас и своих достаточно»
1910 декабря, 16:15
Рекомендуем
Главные новости
Мбаппе забил за «Реал» в 4-м матче подряд – «Севилье» в Ла Лиге. У Килиана 14+3 в 24 играх за клуб
1 минуту назад
Игроки «Реала» устроили для Наваса коридор почета перед матчем на «Бернабеу». Защитник «Севильи» проводит последний матч в карьере
512 минут назадФото
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». 0:3 – Семеньо довел до разгрома! Онлайн-трансляция
12328 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Севилью», «Валенсия» – «Алавес», «Вильярреал» в гостях у «Леганеса»
17234 минуты назадLive
Самая дорогая футболка в мире – Марадона-1986. Но дочь Диего считает, что это фэйк
49 минут назадСпецпроект
Мерфи о «Сити»: «Пеп согласился бы на 4-е место сейчас. Уникальная ситуация для величайшего тренера поколения – он не спрыгнет с лодки, пока не разберется с этим, думаю»
852 минуты назад
Депутат Свищев о проверке «Крыльев» по запросу Федорищева: «Где результаты-то? Все, проверка прошла? Миллионы людей в России ждут разрешения ситуации»
33сегодня, 14:40
Нигматуллин о «Вероне»: «Пережил депрессию – в декабре был лучшим спортсменом России, а в январе не играл в средней команде с непонятным тренером. В Италии агентские истории, войны – попал под раздачу»
10сегодня, 14:22
Генсек РФС о возвращении пива на стадионы: «Следующий комитет, от которого требуется положительное заключение, – по экономике. Дальше вопрос могут включить в план Госдумы»
9сегодня, 14:20
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Борнмут», «Челси» в гостях у «Эвертона», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма»
909сегодня, 14:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Булыкин о бане России: «Конфликты идут по всему миру, отстранили только нас. Почему так? Тяжело пробить эту стену непонимания, сопротивления недружественных стран»
18 минут назад
Кубок Франции. «Монако» Головина разгромил «Юнион Сен-Жан», «Марсель» забил 4 гола «Сент-Этьену», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом»
88 минут назад
«Вольфсбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
9 минут назад
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Салах и Сон играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
610 минут назад
«Реал» – «Севилья». 2:0 – Мбаппе и Вальверде забили. Онлайн-трансляция
6413 минут назадLive
Митрофанов о матче сборной России с Медиалигой: «Вероятность – меньше 10%. Если национальная команда не будет обеспечена играми, можно попытаться сыграть с легионерами РПЛ»
116 минут назад
Чемпионат Нидерландов. ПСВ разгромил «Фейеноорд» – 3:0
621 минуту назад
«Максименко и Агкацев могли бы заиграть в Серии А. Назвал бы еще Лантратова, однако этот сезон для него не очень складывается». Нигматуллин о российских голкиперах
430 минут назад
«МЮ» пропустил 17 голов со стандартов в АПЛ в 2024-м – антирекорд клуба в лиге за календарный год
335 минут назад
Лаутаро считает, что Индзаги недооценивают: «Иногда он мыслит как футболист, очень хорошо нас понимает. С ним я вышел на другой уровень»
138 минут назад
Рекомендуем