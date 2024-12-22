Тренер «Химок» Артига посетил базу «Барсы» и сфотографировался с Ямалем

Главный тренер «Химок» сфотографировался с Ламином Ямалем.

Соответствующее фото выложили в соцсетях подмосковного клуба.

«Наш главный тренер Франк Артига побывал на базе родной «Барселоны» и увиделся с главным талантом взрослой команды – Ламином Ямалем», – написали в соцсетях «Химок».